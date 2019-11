Telefonate continue, appostamenti e maltrattamenti nei confronti dell’ex compagna: arrestato 30enne di Messina

12 Novembre 2019 12:37

Una lunga storia di maltrattamenti in famiglia si conclude con la misura emessa dall’Autorità Giudiziaria, 30enne di Messina agli arresti domiciliari

E’ stata eseguita ieri, dai poliziotti delle Volanti, la misura cautelare emessa dal GIP per le indagini preliminari presso il Tribunale di Messina.

Agli arresti domiciliari un trentenne messinese, con problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti, resosi responsabile dei reati di maltrattamenti, stalking e furto con strappo nei confronti dell’ex compagna e madre dei suoi due figli.

Quanto ricostruito grazie alle indagini delle forze di polizia, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, ha evidenziato una lunga storia tra i due trasformatasi in calvario per lei e i figli minori davanti cui spesso il trentenne la maltrattava e vessava.

Alla misura si è arrivati dopo un’attenta valutazione della condotta dell’uomo che, già raggiunto da ammonimento del Questore lo scorso agosto, aveva ripreso, a distanza di poco più di un mese, a molestare e perseguitare la donna.

Telefonate continue, appostamenti sotto casa e al lavoro, minacce nei confronti delle persone vicine alla ex ed infine la sottrazione del telefono cellulare allo scopo di controllarne il contenuto sono solo alcuni degli atteggiamenti aggressivi e violenti perpetrati nelle ultime settimane.

