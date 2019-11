Maltempo Sicilia: frane nel Messinese, “fiume” di pomice a Lipari

12 Novembre 2019 08:49

Maltempo in Sicilia: da ieri pomeriggio le Eolie sono isolate per il forte vento: aliscafi e traghetti sono fermi

Una frana causata dalle avverse condizioni meteo delle scorse ore si è registrata sulla SS113 ‘Settentrionale Sicula” all’altezza di Gioiosa Marea, nel Messinese. Un tratto di strada, per circa 2 km, è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni per la presenza sull’asfalto di massi e detriti. Sul posto forze dell’ordine e personale Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Da ieri pomeriggio le Eolie sono isolate per il forte vento: aliscafi e traghetti sono fermi.

Nel porto di Milazzo sono bloccati i tanti pendolari che si recano nell’arcipelago per lavoro, come anche camion carichi di derrate alimentari e autocisterne di carburanti.

Le piogge torrenziali cadute su Lipari hanno generato un “fiume” di pomice giunto a valle fino a Canneto, in località Calandra: lamministrazione comunale ha inviato una ruspa per ripristinare la circolazione nella zona.

