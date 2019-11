Maltempo: danneggiata la linea ferroviaria in vari punti tra Sibari e Reggio Calabria, possibili ritardi fino a 30 minuti

14 Novembre 2019 18:20

Maltempo: riprogrammato il servizio ferroviario da Sibari a Reggio Calabria, da domani fino a domenica prossima

Riprogrammato – con riduzioni – il servizio ferroviario da Sibari a Reggio Calabria, da domani fino a domenica prossima. Possibili anche allungamenti dei tempi di viaggio fino a mezz’ora. L’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Calabria nei giorni scorsi ha, infatti, danneggiato in più punti l’infrastruttura ferroviaria della linea Ionica. L’impresa ferroviaria ha attivato un servizio sostituivo con bus. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare le condizioni dell’infrastruttura e ripristinare le normali condizioni di circolazione. Maggiori informazioni sul sito dell’impresa ferroviaria, in stazione, nelle biglietterie e nei presidi di assistenza ai viaggiatori.

