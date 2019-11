Maltempo a Reggio Calabria: si lavora per il ripristino dei danni dopo il passaggio del Ciclone Mediterraneo [FOTO]

14 Novembre 2019 18:30

Reggio Calabria: Castore al lavoro dopo il maltempo, ripristini stradali e messa in sicurezza di alberi e rami pericolanti sulla sede stradale

Interventi straordinari in città per garantire la sicurezza dei cittadini dopo il recente nubifragio che ha colpito Reggio Calabria. Per quanto riguarda il settore stradale, sono stati eseguiti diversi interventi di messa in sicurezza. Gli interventi sono avvenuti tra il Centro Storico e le zone Nord e Sud della Città. In particolare, gli operatori della società di servizi comunale in house “Castore sono intervenuti, in collaborazione con la Protezione Civile presso il sottopasso Menga in località Sabbie Bianche a San Gregorio.

Per quanto riguarda il settore verde, invece, sempre in tema di sicurezza, considerate le ingenti precipitazioni ed il forte vento degli ultimi giorni, gli operatori di Castore hanno eseguito diversi interventi per la messa in sicurezza di alberi, rami ed arbusti caduti o pericolanti, in alcuni casi rimossi dalla sede stradale. Nei giorni scorsi, invece, l’ultima sessione di interventi sul manto stradale ha riguardato la zona Nord della città. Dopo essere intervenuti sul tratto di strada “Sambatello- Gallico”, le attività di ripristino del manto stradale si sono spostate nell’area di “Catona-Salice”.

Il report della settimana, inoltre, è stato ricco di attività mirate sul territorio. Nel quadro del piano di manutenzione del verde pubblico, infatti, continuano gli interventi focalizzati sul trattamento delle palme in riferimento al noto parassita “punteruolo rosso” sul lungomare Falcomatà e si è proceduto con nuovi interventi di sfalcio e pulizia dell’area verde in località Pellaro.

