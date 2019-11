Maltempo, Reggio Calabria allagata. Marra: “bastano un paio di ore di pioggia per mandare la nostra città in panico”

25 Novembre 2019 17:23

Maltempo, Reggio Calabria allagata. Marra: “ma è possibile che situazioni del genere invece di fare unire le forze politiche in città per cercare di risolvere le problematiche, servono invece per fare azzannare politici e politicanti di vario genere?

“Purtroppo ci risiamo, bastano un paio di ore di pioggia per mandare la nostra città in panico visto il causarsi di allagamenti abbastanza seri, dal Corso Garibaldi, Via Marina sino ai soliti luoghi come Viale Quinto, Viale Calabria, zona stadio e così via. Tutti che diventano architetti e ingegneri sui social per dare soluzioni all’attuale amministrazione comunale e puntare il dito contro il Sindaco Falcomatà”. E’ quanto scrive in una nota il presidente del Map, Pietro Marra. “Il problema non è mai la quantità di pioggia ma la capacità delle condotte meteoriche a ricevere la portata, quindi se le caditoie e condotte sono otturate questi sono i risultati. Ma è possibile che situazioni del genere invece di fare unire le forze politiche in città per cercare di risolvere le problematiche (pulizia di tutte le caditoie e condotte) , servono invece per fare azzannare politici e politicanti di vario genere ; ovviamente è stato sempre così , maggioranza e opposizione in consiglio comunale che si danno le colpe a vicenda ma specialmente negli ultimi anni non li ho visti mai pensare al Gruppo Comunale di Protezione Civile che si ritrova con mezzi fermi per problemi meccanici e/o senza assicurazione e con pochissimi volontari specializzati in casi di eventi atmosferici o sismici; ho cercato in questi anni di far capire e portare il mio bagaglio culturale in questo campo direttamente allo Staff del Sindaco , con dei progetti seri perchè i volontari non servono soltanto per la processione della Madonna , ma i miei tentativi sono stati invani forse perchè non appartengo alla loro sfera politica”, conclude.

Valuta questo articolo