Maltempo a Reggio Calabria: gravi danni provocati dalle mareggiate al litorale di Lazzaro, demolita la condotta fognaria comunale [FOTO]

13 Novembre 2019 14:30

Reggio Calabria: a causa del forte maltempo sono stati registrati gravi danni a Lazzaro

“Con numerose e diversificate segnalazioni di rischio la scrivente associazione ha portato all’attenzione delle Istituzioni competenti i danni puntualmente provocati nel corso degli anni dalle ordinarie mareggiate autunnali e invernali richiedendo di intervenire con urgenza con opere adeguate a protezione del litorale di Lazzaro”. Lo afferma in una nota Vincenzo CREA Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto” e Referente unico dell’ANCADIC.

“Con richiesta dello scorso 3 dicembre 2018, ancora una volta si sottolineava che i marosi continuavano ad asportare quei pochi metri di strada in terra battuta rimasti non più transitabile e inibita al transito veicolare da parte del Comune di Motta SG per motivi legati all’erosione ponendo ad alto rischio la condotta fognaria situata sulla stessa strada che convoglia i liquami alla stazione di pompaggio collocata nel torrente Oliveto, che a sua volta provvede a inviare i liquami al depuratore comunale posto più a monte. Nulla è stato fatto e le prevedibili mareggiate dei giorni 12 e 13 novembre ultimo scorso hanno demolito la condotta fognaria e i liquami finiscono a mare. In merito sono stati attivati le Istituzioni competenti alle quali è stato chiesto un immediato intervento a tutela della salute della popolazione.

