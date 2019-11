Maltempo Reggio Calabria, tutte le FOTO della città allagata e i dati pluviometrici: non è stato un evento eccezionale

24 Novembre 2019 13:02

Un forte nubifragio ha colpito nella notte Reggio Calabria provocando pesanti allagamenti in gran parte della città. Le criticità più gravi sono tutte provocate dalla cattiva gestione del territorio e soprattutto dall’emergenza rifiuti, con cumuli di spazzatura che giacciono da settimane abbandonati in ogni portone per i disservizi del porta a porta. Proprio la spazzatura ha ostruito i tombini e provocato gli allagamenti. Ha piovuto molto, ma non tantissimo e per quanto forte è stato un normale acquazzone autunnale. Ecco i dati pluviometrici giornalieri:

130mm a Santa Cristina d’Aspromonte

a Santa Cristina d’Aspromonte 96mm a Molochio

a Molochio 94mm a Cardeto

a Cardeto 83mm a Giffone

a Giffone 82mm ad Antonimina

ad Antonimina 80mm a Cittanova

a Cittanova 76mm al Laghetto di Rumia

al Laghetto di Rumia 71mm a Rosario Valanidi

a Rosario Valanidi 71mm a Rizziconi

a Rizziconi 69mm a Polistena

a Polistena 64mm a Terreti

a Terreti 62mm a Bova

a Bova 62mm a Sant’Alessio in Aspromonte

a Sant’Alessio in Aspromonte 60mm a Roccaforte del Greco

a Roccaforte del Greco 60mm a Morloquio

a Morloquio 57mm a Platì

a Platì 56mm a Locri

a Locri 54mm a Reggio Calabria Centro

a Reggio Calabria Centro 53mm a San Luca

a San Luca 52mm ad Ardore

ad Ardore 51mm a Marina di Gioiosa Jonica

a Marina di Gioiosa Jonica 51mm a Bovalino

a Bovalino 47mm a Rosarno

a Rosarno 46mm a Melia di Scilla

a Melia di Scilla 46mm a Solano Superiore

a Solano Superiore 40mm a Catona

a Catona 40mm a Roccella Jonica

a Roccella Jonica 35mm a Sinopoli

a Sinopoli 33mm a Montebello Jonico

a Montebello Jonico 29mm a Scilla

a Scilla 28mm a Gioia Tauro

a Gioia Tauro 27mm a Bagnara Calabra

a Bagnara Calabra 18mm a Palmi

Al momento il maltempo si è calmato ma continuerà a piovere fino a domani sera. Per monitorare la situazione, ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: