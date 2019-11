Maltempo, Reggio Calabria allagata: “Pd incapace di prevenire le emergenze”

24 Novembre 2019 15:14

Maltempo, Reggio Calabria allagata. Cirielli: “Pd incapace di prevenire le emergenze. Dove sono i soldi per il dissesto idrogeologico?”

“Reggio Calabria allagata come Venezia, ma senza la laguna, per colpa del malgoverno del Pd. La mia vicinanza ai cittadini calabresi che, in queste ore, stanno vivendo una situazione di grave difficoltà”. Lo dichiara il Questore della Camera e commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria Edmondo Cirielli che denuncia: “La pioggia torrenziale ha invaso le zone centrali e meridionali. La viabilità risulta interrotta a causa dell’impossibilità delle auto di transitare, la gente fa fatica anche ad uscire di casa. L’arcivescovo è stato addirittura costretto a rinviare a domenica primo dicembre la processione della Madonna della Consolazione.

A questo punto – continua Cirielli – mi chiedo dove siano finiti i 5.007.070,60 euro stanziati, per il 2019, dalla Regione per la Città Metropolitana di Reggio Calabria per il dissesto idrogeologico e la viabilità. Dov’è la programmazione di tali interventi? Cosa non ha funzionato nel servizio di prevenzione? E’ sotto gli occhi di tutti l’incapacità amministrativa del Pd nel prevenire e gestire le emergenze. Basta, dunque, con la solita propaganda dei numeri che rischia di mettere a rischio la vita delle persone. Occorrono interventi urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini. Sindaco e presidente pro tempore della Regione Calabria si assumano le loro responsabilità. Per FdI la messa in sicurezza dei territori è una priorità che inseriremo nel programma di governo in vista delle imminenti elezioni regionali”, conclude Cirielli.

