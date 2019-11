Maltempo, Reggio Calabria come Venezia: città allagata, auto sommerse. Fortunatamente non ci sono morti [FOTO e VIDEO]

24 Novembre 2019 10:24

Reggio Calabria, situazione drammatica per il maltempo della notte: le immagini in diretta

La pioggia torrenziale caduta a Reggio Calabria nella notte ha allagato la città, e in modo particolare le zone centrali e meridionali come corso Garibaldi, Lungomare Falcomatà, Gebbione e in modo particolare il piazzale Stadio Sud, Viale Calabria, Viale Quinto e Pellaro, con tanto di auto sommerse da un’acqua altissima come possiamo osservare nelle immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo.

In centro sono caduti 50mm di pioggia, a Morloquio 57mm, a Serro Valanidi 67mm, a Cardeto 88mm. Forti piogge anche nell’hinterland Nord con 68mm al laghetto di Rumia, 56mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 35mm a Catona, 23mm a Scilla, 21mm a Bagnara Calabra. In Provincia spiccano i 96mm di Santa Cristina d’Aspromonte, gli 88mm di Molochio, i 63mm di Rizziconi, i 58mm di Giffone e i 56mm di Polistena. Lo scirocco ha raggiunto gli 80km/h a Reggio città.

Al momento non si hanno notizie di vittime o dispersi ma purtroppo il maltempo proseguirà per tutto il giorno e anche domani, Lunedì 25 Novembre. A causa del nubifragio, l’arcivescovo di Reggio Calabria, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, ha deciso di rimandare a domenica 1 dicembre la processione della Madonna della Consolazione che era prevista per oggi pomeriggio.

