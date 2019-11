Il maltempo flagella Messina: albero piomba su due auto in sosta e sui binari del tram

12 Novembre 2019 13:15

Maltempo a Messina, danni per il forte vento: albero crolla su due auto, rami anche sui binari del tram

Danni per il forte vento di scirocco che in queste ore sta colpendo Messina. Stamattina sul viale San Martino, nei pressi della piscina comunale, un grosso albero è caduto su due auto in sosta, una Fiat Panda e una Toyota Yaris. Una parte dei rami caduti ha inoltre invaso la tranvia, causando il blocco della circolazione dei tram per alcune ore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale, che hanno provveduto a ripristinare la circolazione stradale, al momento tornata già alla normalità.

Crolla un albero anche in via Giolitti

Durante la giornata di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Giolitti, dove un altro grosso albero si è schiantato al suolo, danneggiando un’auto in osta. I Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona e stanno liberando la corsia dai grossi rami caduti in strada. Al momento la circolazione dei veicoli è bloccata. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti dell Polizia Municipale.

Maltempo a Messina: la nota dell’assessore Minutoli

L’assessore con delega alla Protezione Civile e al Pronto Intervento Massimiliano Minutoli consiglia alla cittadinanza “di uscire di casa e percorrere le strade solamente in caso di effettiva necessità a causa dell’imperversare di forti venti e in considerazione del concreto pericolo per l’incolumità fisica a seguito dei conseguenti crolli di alberi”.

