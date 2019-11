Maltempo, Lipari in ginocchio: danni alla strada Bagnamare, asfalto lesionato

17 Novembre 2019 13:19

Il maltempo si abbatte su Lipari: chiusa la strada Bagnamare

La mareggiate mettono in ginocchio Lipari. Sul manto stradale di Bagnamare si sono aperte nuove lesioni e la strada è stata chiusa al traffico. Per raggiungere Canneto bisogna percorrere la strada di Serra, che al momento è anch’essa dissesta, oltre che più lunga. Intanto sull’isola continuano ad abbattersi le mareggiate e il forte vento di scirocco sta investendo il costone, con conseguente sgrottatura nella zona sottostante. La situazione richiede la massima attenzione, poiché la zona è frequentata da tir e bus. Nella zona, che nei giorni scorsi è stata interessata anche da una frana, sono ubicati anche il porto rifugio e la caserma dei vigili del fuoco, i primi a intervenire per transennare la rotabile.

Valuta questo articolo