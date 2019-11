24 Novembre 2019 15:40

Maltempo, paura in Calabria. Un treno con passeggeri a bordo è rimasto bloccato in una galleria tra Lamezia Terme e Catanzaro a causa dell’acqua che aveva invaso la linea ferroviaria

Il maltempo in queste ore sta provocando danni e disagi in Calabria. Domenica di paura per i passeggeri di un treno che è rimasto bloccato in una galleria a causa dell’acqua che aveva invaso la linea ferroviaria provocando il guasto del locomotore: è accaduto sulla tratta tra Lamezia Terme e Catanzaro. Sul posto i vigili del fuoco. Grazie all’impiego di un secondo locomotore il convoglio è stato trainato sino alla stazione.

