Maltempo Calabria, Statti: “senza programmi di prevenzione subiremo altri danni”

25 Novembre 2019 11:44

Maltempo Calabria, il presidente regionale di Confagricoltura attacca la politica e le istituzioni per la mancanza di una strategia di interventi di gestione del territorio: “Occorre la costituzione di una task force qualificata”

“Siamo stanchi di subire gli effetti della mancanza di un’ordinata e programmata messa in sicurezza dei territori”. Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria denuncia – a proposito dei danni che hanno registrato le imprese agricole e legati al maltempo che ha colpito nelle ultime ore la Calabria – quello che definisce “uno schiaffo ad un comparto fondamentale per la tenuta socio-economica della regione”. E a proposito delle aree maggiormente colpite Statti segnala: “Stiamo facendo una prima stima di questo nuovo evento che ha interessato vaste aree della nostra regione, ma quello che possiamo già affermare e che gli effetti sono stati devastanti per alcune coltivazioni”. Il riferimento del presidente di Confagricoltura è al settore cerealicolo, a quello olivicolo e all’agrumicolo. Anche se danni importanti si registrano nel comparto della produzione degli ortaggi di stagione e agli impianti di kiwi. “Centinaia di aziende in tutta la Calabria ma soprattutto dell’area del Reggino, del Crotonese e del Lametino – afferma – stanno lavorando incessantemente da ore per cercare di arginare i danni subiti. Ma in queste condizioni è difficile per gli imprenditori recuperare, visto che interi raccolti sono andati perduti”. I terreni allagati, le frane e le strade interrotte stanno rendendo difficilissimo agli imprenditori il compito di intervenire nelle proprie aziende. “Questo evento – tuona Statti – non fa altro che confermare quanto stiamo denunciando da tempo. C’è la necessità non di intervenire solo nella fase emergenziale, ma di programmare interventi organici durante tutto l’anno con la messa in sicurezza del territorio e l’ordinaria gestione dei canaloni e dei corsi d’acqua della regione”.

Secondo Statti “non basta per la Regione avviare la procedura per la richiesta di riconoscimento dello stato di emergenza”. “Occorre – propone il leader dei Confagricoltura – istituire una task force con personale altamente qualificato per monitorare continuamente il territorio ed intervenire prima che gli eventi avvengano. I danni che il settore subisce, che a volte si pagano anche in termini di vite umane, dipendono proprio dalla mancanza di questa strategia”. “Subito dopo ogni alluvione o un altro evento climatico avverso – denuncia – si avviano discussioni sui temi della prevenzione, ma poi restano lettera morta. Ebbene noi chiediamo che si proceda nella direzione inversa: meno parole e più azione”. “Non è possibile – aggiunge Statti – ad esempio che enti come i Consorzi di Bonifica che sono preposti alla manutenzione del sistema di canalizzazione delle acque non adempiano ai loro obblighi. Ma sono anche altre strutture, che sulla carta dovrebbero intervenire in fase di prevenzione dei rischi, a rimanere fermi, salvo poi entrare in azione dopo l’evento catastrofico che colpisce il territorio”. Da qui l’appello di Statti: “Occorre da subito attivare un piano ordinario di interventi per garantire che eventi come questi – che purtroppo per via dei mutamenti climatici avvengono sempre più spesso – non si trasformino in un danno permanente per un settore che garantisce occupazione e sviluppo alla Calabria”. “Non vogliamo come sistema di imprese agricole – conclude Statti – ottenere solo azioni spot, ma vederci riconosciuta la possibilità di programmare con maggiore serenità le nostre quotidiane attività senza dover poi fare l’ennesima conta dei danni per la mancanza di serietà che la pubblica amministrazione dimostra nel settore della prevenzione dei rischi idrogeologici della Calabria”.

Valuta questo articolo