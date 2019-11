Santelli: “Calabria nella morsa del maltempo, Intervenga il Governo”

25 Novembre 2019 12:00

Santelli: “la Calabria è nella morsa del maltempo, con vere e proprie emergenze creates i in alcune aree della regione ed è necessario che il Governo intervenga”

“La Calabria è nella morsa del maltempo, con vere e proprie emergenze creates i in alcune aree della regione ed è necessario che il Governo intervenga”. Lo afferma l’on. Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria. “Dal lamentino al reggino – dice Santelli – fino ad altre aree interne della regione, ci sono stati evidenti danni a cose e persone che devono trovare piena attenzione da parte dell’esecutivo. Anche le coltivazioni – prosegue Santelli – sono state danneggiate con grave nocumento per gli agricoltori. Non vorremmo che anche in questo caso – dice Santelli – la Calabria fosse dimenticata e relegata a regione dimenticata, nonostante l’evidenza dei danni che il maltempo sta causando alla popolazione calabrese”.

