Maltempo in Calabria: un ferito a causa del forte vento

12 Novembre 2019 12:07

Il forte maltempo che sta colpendo in queste ore la Calabria, ha causato il ferimento di un uomo al volto

Il forte vento e maltempo che sta interessando il litorale ionico calabrese dalla notte, sta causando parecchi danni anche nel crotonese. A Scandale un uomo è stato ferito al volto mentre tentava di chiudere una finestra che era stata spalancata dalle forti raffiche, l’uomo si è recato al pronto soccorso e ha rimediato una ferita con 10 punti di sutura. Un negozio di pneumatici e’ stato letteralmente devastato e le gomme sono state disperse per strada. Un pezzo di tetto in lamiera e’ finito in una piazzetta per fortuna senza provocare feriti o danni alle auto parcheggiate. Non migliore la situazione a Cutro, che gia’ tra ottobre e novembre dello scorso anno fu colpita da due trombe d’aria: il vento ha scoperchiato tetti e divelto diversi alberi. Danneggiati autoveicoli in sosta e abitazioni alle quali il vento ha mandato in frantumi i vetri delle finestre. Disagi anche su diverse strade provinciali che sono rimaste bloccate dagli alberi caduti: al momento si registrano diversi interventi della Provincia sulla strada provinciale tra Pallagorio e Carfizzi e sulla strada provinciale tra Pallagorio e Casabona. Mezzi in azione anche sulla strada provinciale tra San Mauro Marchesato e Scandale. Sulla provinciale tra Roccabernarda e Santa Severina carabinieri e polizia municipale sono intervenuti per soccorrere alcuni automobilisti rimasti bloccati dal fango finito sulla strada. Nel Cirotano disagi legati alla mancanza di energia elettrica dalle prime ore del mattino. A Mesoraca sono caduti oltre 150 millimetri di pioggia. Nella stazione pluviometrica di Mesoraca-Fratta, ricadente nel bacino idrografico del fiume Tacina, la precipitazione cumulata in 12 ore ha superato il valore di 170 millimetri; valori intorno a 140 millimetri sono stati registrati a Cropani ed a Petrona’. La Prefettura di Crotone, che ha attivato il centro di coordinamento soccorsi gia’ dalla giornata di lunedi’, sta intervenendo in diverse situazioni attraverso il dispositivo della protezione civile che coinvolge tutte le forze dell’ordine e i gruppi di intervento specializzati. A mezzogiorno e’ previsto un briefing per fare il punto della situazione. A preoccupare piu’ della pioggia sono le forti raffiche di vento che si stanno registrando in queste ore.

