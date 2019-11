Maltempo, Tripodi: “il Governo intervenga subito, Reggio Calabria e provincia al collasso”

24 Novembre 2019 14:55

Maltempo, Tripodi: “il Governo intervenga in maniera immediata, Reggio Calabria e la sua provincia sono al collasso, provate da incessanti nubifragi e danni infrastrutturali e alla viabilità”

“Il Governo intervenga in maniera immediata, Reggio Calabria e la sua provincia sono al collasso, provate da incessanti nubifragi e danni infrastrutturali e alla viabilità”. E’ quanto scrive in una nota Maria Tripodi, deputato e vice coordinatore regionale di Forza Italia, che prosegue “occorre agire con celerità, la situazione di strade, sottopassi, della città come dell’entroterra e dei lungomari della fascia Jonica reggina e’ drammatica. I miei concittadini meritano l’attenzione riservata alle altre località italiane, mi appello al buon senso del Premier affinché si attivi nel prossimo consiglio dei ministri“, conclude l’esponente azzurra.

