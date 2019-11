Maltempo: allerta meteo in Calabria, ecco i DATI pluviometrici

25 Novembre 2019 10:00

Maltempo: allerta meteo in Calabria, ecco una mappa delle precipitazioni cumulate delle ultime 12 ore

Maltempo Calabria- La nottata appena trascorsa ha fatto registrare fenomeni di precipitazione diffusa soprattutto nelle zone centro-settentrionali della regione. I valori cumulati registrati, tuttavia, risultano notevolmente inferiori a quelli delle ore precedenti, con massimi, nelle 12 ore, di 40 mm a Maida-Licciardi e 30 mm a Feroleto. Valori che si aggirano sui 30 mm sono stati registrati anche nel Crotonese e nel Paolano. Al momento si registrano scrosci nel Lametino, sul bacino del Mesima e sul promontorio del Poro.

Di seguito una mappa delle precipitazioni cumulate delle ultime 12 ore.

Le stazioni anemometriche diffuse sul territorio rilevano un generale e sensibile calo delle velocità registrate, tranne che per la stazione di Capo Vaticano dove attualmente si registrano raffiche di circa 50 km/h. Per quanto riguarda i corsi d’acqua, gli idrogrammi che si registrano attualmente indicano una fase di esaurimento del colmo di piena. I modelli previsionali confermano un generale miglioramento delle condizioni, soprattutto in termini di precipitazioni, destinate ad esaurirsi in giornata ad eccezione di sparsi fenomeni previsti sull’alto Jonio cosentino e sulla Sila Greca a partire dalla serata, ma di durata ed intensità generalmente eccezionali. Il Centro Funzionale Multirischi Arpacal, comunque, continuerà a seguire l’evolversi della situazione ed il monitoraggio degli effetti al suolo in contatto con il Direttore Generale Arpacal ed il presidente della Giunta Regionale, nonchécon il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, le Prefetture – U.T.G. e la Protezione Civile Regionale.

