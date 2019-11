Maltempo a Reggio Calabria, situazione critica: automobilista soccorso con principio di ipotermia, la Prefettura mobilita i soccorsi

12 Novembre 2019 19:51

Maltempo a Reggio Calabria, situazione critica per il forte vento e la pioggia torrenziale che sta colpendo molte aree della città e della provincia

Prosegue l’attività di monitoraggio da parte della Prefettura di Reggio Calabria per verificare la situazione nei vari Comuni colpiti dal maltempo. A Montebello Ionico si sono registrati diversi allagamenti delle strade costiere, in una di queste un automobilista rimasto in panne è stato soccorso dai Vigili del fuoco, dai Carabinieri e dalla Polizia locale ed è stato richiesto l’intervento anche dei sanitari del 118 , per un inizio di ipotermia. All’altezza di Bovalino la linea ferroviaria è stata interrotta per detriti dalle ore 16.48 alle ore 18.00. Criticità si sono riscontrate anche nel Comune di Melito Porto Salvo.

Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e della Protezione Civile dei vari Comuni su tutta la Città metropolitana in particolare nei territori costieri dove si sono verificati diversi danni a causa delle mareggiate.

Anas autostrade ha diramato un avviso per gli automobilisti, nei pannelli a messaggio variabile, dove viene sconsigliato il transito dei veicoli telonati, furgonati e caravan tra gli svincoli di Scilla e Reggio Calabria, per il vento forte. I messaggi di allertamento prevedono per domani 13 novembre il passaggio dei livelli di allerta da arancione a giallo.

Valuta questo articolo