Mafia: Ruggieri, ‘con Di Matteo in onda un vaniloquio da mitomane’

3 Novembre 2019 17:04

Roma, 3 nov. (Adnkronos) – ‘Ringrazio Lucia Annunziata per averci mostrato oggi come un magistrato possa squalificare, col suo delirio da aspirante politico, un’intero ordine come la magistratura”. A dirlo, Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia e membro della Commissione di Vigilanza Rai.

‘Oggi su Rai Tre è andato in onda un vaniloquio da mitomane, protagonista il dott. Nino Di Matteo, sedicente magistrato, di sicuro membro del Csm con l’ossessione per Silvio Berlusconi, che cita a casaccio dati giudiziari e si duole -a che titolo, non si sa- della presunta superficialità degli italiani. è la prova (televisiva), che chiunque a casa ha potuto per fortuna apprezzare, di quanto male possano intendere il loro delicatissimo e rispettabile lavoro alcuni magistrati vanitosi, a caccia di protagonismo personale e politico. Non solo inventano processi ridicoli e squalificanti persino per uno studente di giurisprudenza (figuriamoci per un magistrato) ma pretendano pure che diventino, per tutti gli italiani, unico elemento di discriminazione politica verso chi, evidentemente, qualificano loro avversario politico. Fossi un magistrato, mi guarderei la puntata di Mezz’Ora in più, prenderei appunti per capire come non ci si comporta se si vuol bene alla magistratura, e poi chiederei a Di Matteo i danni d’immagine”, conclude Ruggieri.

Valuta questo articolo