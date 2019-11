Mafia Capitale: Pignatone, ‘le critiche dei legali? Non hanno neppure letto l’articolo’…

4 Novembre 2019 20:26

Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – “Alcuni dei commenti che sono stati fatti oggi al mio intervento pubblicato sulla Stampa sono stati fati da persone che non hanno letto l’articolo ma forse solo i titoli, che non sono miei”. Lo ha detto l’ex Procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone, replicando a distanza all’avvocato Alessandro Diddi, difensore di Salvatore Buzzi che oggi lo ha duramente criticato per il suo intervento sulla sentenza su Mafia Capitale.

“Io credo che una persona esperta di mafia come Giuseppe Pignatone dovrebbe fare una riflessione con se stesso per chiedersi se ha compreso i confini del 416 bis”, ha detto Diddi, difensore di Salvatore Buzzi, all’Adnkronos. A poche ore di distanza, questa sera, arriva da Palermo la replica del magistrato, che da pochi giorni presiede il Tribunale del Vaticano. “Perché io dico che di questa sentenza non si può parlare perché finche non ci saranno le motivazioni – spiega a margine di un dibattito alla caserma Lungaro – non sappiamo cosa dirne. Insomma, se non leggiamo cosa dirà la Cassazione è inutile parlarne. Dico semplicemente che fra le piccole mafie non rientra l’associazion capeggiata da Carminati e Buzzi Cosa potevo dire di più per non attirarmi le offese degli avvocati?”.

