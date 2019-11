Strage a Barcellona Pozzo di Gotto, domani i funerali di Venera Mazzeo: sarà lutto cittadino

27 Novembre 2019 14:39

Esplosione a Barcellona Pozzo di Gotto, domani i funerali di Venera Mazzeo: l’Amministrazione comunale proclama il lutto cittadino

A Barcellona Pozzo di Gotto domani, giovedì 28 novembre, sarà lutto cittadino in occasione dei funerali della signora Venera Mazzeo, una delle vittime dell’esplosione avvenuta lo scorso 20 novembre nel deposito di giochi d’artificio della ditta Costa. L’amministrazione comunale ha disposto che per tutta la giornata di domani ed in quelle in cui si terranno le esequie delle altre vittime, Mohamed Taeher Mannai, Vito Mazzeo, Fortunato Porcino e Giovanni Testaverde, negli edifici comunali e negli altri edifici pubblici le bandiere siano esposte a mezz’asta. “Gli esercenti attività commerciali- si legge in una nota dell’Amministrazione comunale-sono invitati a manifestare il cordoglio popolare mediante temporanea chiusura dell’attività in concomitanza con i cortei funebri di tutte le vittime nelle giornate in cui essi si terranno”. I funerali di Venera Mazzeo si svolgeranno al 15:30 al Duomo di Barcellona Pozzo di Gotto. L’Amministrazione comunale ha lanciato una raccolta fondi per aiutare le famiglie delle vittime.

Valuta questo articolo