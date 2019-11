Liquidazione Atm: Cgil e Uil Messina chiedono un tavolo

13 Novembre 2019 14:14

Cgil e Uil Messina chiedono l’apertura di un tavolo con l’amministrazione comunale, i capigruppo consiliari, il management aziendale e le organizzazioni sindacali

I segretari generali di Cgil e Uil Messina, Giovanni Mastroeni e Ivan Tripodi, in riferimento alla delicata vicenda che interessa l’Azienda speciale Atm di Messina posta in liquidazione nel novembre 2018, ribadiscono con chiarezza la loro posizione.

“Sin dal novembre 2018 – sottolineano Cgil e Uil – la nostra proposta per far fronte alla delicata situazione economica esistente era quella di procedere alla creazione di due aziende: una bad company nella quale far confluire il monte debitorio mantenendo nel tempo necessario per la copertura dei debiti maturati a diverso titolo ed una new company spa in house che possa operare svincolata da debiti e nella quale far confluire subito tutti i dipendenti, sviluppare i servizi necessari all’utenza e realizzare gli investimenti per garantire il proseguimento dell’importante servizio realizzato dall’azienda.

Tale percorso – evidenziano i segretari Mastroeni e Tripodi – è stato realizzato in varie realtà in situazioni speculari alla nostra da molteplici aziende con le identiche caratteristiche dell’Atm. Alternativamente si può valutare l’opzione, anche questa già utilizzata in altre realtà, della ricostruzione del debito per aziende in crisi da sovra-indebitamento lasciando in vita l’Atm azienda speciale”.

Cgil e Uil Messina evidenziano come la strada intrapresa dall’amministrazione comunale relativa alla messa in liquidazione dell’Atm “sia stata gestita in modo non corretto e sottolineano che sulla odierna conduzione e sul reale importo dei debiti della stessa Atm vi sono, in atto, una serie di fatti estremamente delicati, gravi e che non possono essere ignorati o derubricati. Ci riferiamo alle “visite” della Guardia di Finanza, ai molteplici esposti presentati dai Revisori dei conti e alle dettagliate denunce di Filt-Cgil e dalla Uiltrasporti”.

Tutto ciò ad avviso di Giovanni Mastroeni e Ivan Tripodi impone l’apertura, ed è questa la proposta che Cgil e Uil formulano ufficialmente-“di un tavolo autorevole in cui l’amministrazione comunale, i capigruppo consiliari, il management aziendale e le organizzazioni sindacali, discutano approfonditamente prima di effettuare scelte definitive ed irreversibili. E’ necessario, infatti, ragionare su quale debba essere la strada migliore che potrà garantire un futuro all’Atm; un percorso caratterizzato da equilibrio finanziario e gestionale, da un servizio di qualità a favore dell’utenza e da un rapporto con i lavoratori diverso da quello che si è avuto nell’ultima fase”.

La Cgil e la Uil ricordano che attualmente è in discussione nell’apposita Commissione consiliare il piano, presentato dal liquidatore, per mettere in liquidazione l’Atm che successivamente dovrà essere discusso ed approvato dal Consiglio comunale di Messina. Cgil e Uil ritengono quindi “affrettato e prematuro l’incontro con le OO.SS. convocato per la giornata odierna dal sindaco De Luca per presentare il Piano Industriale della nuova Atm S.p.a. .

Cgil e Uil Messina, pertanto, – hanno concluso i segretari generali Giovanni Mastroeni e Ivan Tripodi – non parteciperanno a tale incontro e nel contempo chiedono al sindaco e a tutti gli altri soggetti coinvolti, l’apertura di quel tavolo specificato precedentemente che possa consentire la giusta soluzione di questa delicata vertenza che investe i lavoratori dell’Atm e, più complessivamente, l’intera città di Messina”.

