Lipari, tempo di bilanci: le associazioni di categoria incontrano le imprese del settore turistico

26 Novembre 2019 09:55

L’obiettivo è quello di redigere un documento di sintesi da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale di Lipari: si parlerà di rifiuti, suolo pubblico e viabilità

Si terrà il 2 dicembre alle ore 11 presso il Gattopardo Park Hotel di Lipari l’incontro promosso da Federalberghi Isole Eolie e Confesercenti Messina per ascoltare le imprese del settore turistico. La riunione nasce dall’esigenza di tirare le somme sulla passata stagione turistica, analizzando pro e contro e capire come lavorare insieme per il futuro.

Nel corso dell’incontro si farà il punto su alcuni dei temi che stanno maggiormente a cuore delle categorie coinvolte: il servizio raccolta e smaltimento rifiuti, l’idrico, il suolo pubblico, la gestione delle aree a traffico limitato, la promozione turistica e i collegamenti. L’obiettivo, è anche quello di redigere un documento di sintesi da sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione Comunale.

L’evento è aperto sia agli associati che ai non associati.

Valuta questo articolo