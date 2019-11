Libri: in arrivo ‘Sommelier coach’ di Gennaro Buono

16 Novembre 2019 00:24

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – Indicazioni e consigli utili per diventare un sommelier di successo. E’ questo l’obiettivo del libro ‘Sommelier coach. Tecniche e Consigli Pratici Per Diventare Un Sommelier Di Successo Attraverso Un Percorso Di Crescita Personale’, edito da Bruno Editore. Il libro, scritto da Gennaro Buono, è un manuale che parla di un approccio unico al mondo del vino, con l’obiettivo di innalzare la figura professionale del sommelier. Attraverso il libro, l’autore fornisce tutta una serie di indicazioni e consigli utili per diventare un sommelier di alto livello grazie ad un percorso di studio di tipo settoriale, ma anche attraverso la scoperta delle proprie potenzialità nascoste.

Uscito oggi, dopo poche ore dal lancio, è diventato il libro più scaricato in Italia, numero 1 bestseller non solo nelle classifiche di categoria ma anche nella classifica globale dei libri più scaricati su Amazon.

“Come si evince dal titolo, il mio è un libro che parla di sommellerie e di vino, in chiave di formazione e di crescita personale” dice Gennaro Buono, autore del libro. “Nel libro ho racchiuso tanti anni di studio sul mondo del vino che mi hanno portato a raggiungere prestigiosi risultati a livello internazionale, oltre a tutta una serie di conoscenze acquisite in tema di PNL, motivazione e autostima. Al suo interno, ho anche inserito tutte le migliori tecniche di apprendimento che io stesso ho utilizzato e perfezionato nel corso degli anni e che mi hanno consentito di diventare un sommelier di successo”.

