26 Novembre 2019 12:22

Messina: la Marina Militare nei giorni scorsi aveva deciso di rimuovere due lettere in via precauzionale, stamattina i lavori di ripristino

Lavori in corso sulla stele della Madonnina del Porto di Messina. Stamattina gli operai sono al lavoro per ricollocare le lettere mancanti sul basamento, sradicate nei giorni scorsi dal forte maltempo. La Marina Militare, in via precauzionale, nei giorni scorsi aveva deciso di rimuovere due lettere perché erano pericolanti. L’Autorità Portuale dello Stretto si era resa disponibile al ripristino e alla manutenzione della stele simbolo della città di Messina.

