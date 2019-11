Lega: Veltroni, ‘toni, atteggiamenti e linguaggi da destra estrema’

12 Novembre 2019 19:36

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – “Salvini non è estrema destra? Non alzarsi quando parla Liliana Segre in Senato non è un gesto da destra democratica, ma da destra estrema. E i toni, gli atteggiamenti, i linguaggi sono tipici della destra estrema. Se poi questa destra estrema è in grado di parlare a un sentimento legittimo di paura e inquietudine che c’è nell’opinione pubblica… Ma il problema è un altro. Il problema è quando la sinistra non è capace di fare la sinistra e cioè stare dalla parte dei più deboli. Allora si lascia il campo alla destra”. Lo dice Walter Veltroni a Di Martedì su La7.

