Lavoro, Pellecchia (Fit Cisl): “abbiamo firmato ieri in tarda serata un accordo per altre 400 assunzioni in Trenitalia entro fine anno”

Lavoro– La notizia è stata confermata sul portale delle Ferrovie dello Stato, in un post che parla di “un ulteriore e importante passo verso uno dei più sfidanti obiettivi del piano d’impresa 2019-2023 del Gruppo FS Italiane, che prevede 15mila assunzioni dirette in cinque anni”.

Lavoro: 400 nuove assunzioni entro fine anno nelle Ferrovie dello Stato, soddisfatti i sindacati

“Abbiamo firmato ieri in tarda serata un accordo per altre 400 assunzioni in Trenitalia entro fine anno. Di queste, 293 saranno impiegate sui treni, 66 nella manutenzione dei mezzi e 41 nel settore commerciale, tra vendita e assistenza”, è quanto afferma il segretario generale della Fit Cisl Salvatore Pellecchia. “Con ieri – prosegue Pellecchia – salgono a 2.150 le assunzioni promosse dal sindacato insieme a questa azienda nel solo 2019. Un risultato molto significativo che conferma la capacità del sindacato di creare posti di lavoro attraverso la contrattazione. È un modello positivo che vogliamo esportare nelle altre imprese ferroviarie che continuano a crescere e fare profitti”.

