Lavoro a Reggio Calabria: la giusta opportunità per crescere e per porre le basi del proprio futuro

25 Novembre 2019 17:45

Un’opportunità di lavoro per i giovani calabresi che cercano una possibilità per crescere e per porre le basi per il futuro

“Vado via perché qua non c’è futuro, non c’è speranza“. E’ questa la frase che sempre più spesso, in Calabria, siamo costretti a sentire da parte di giovani e meno giovani, che decidono di provare a costruirsi una vita da un’altra parte, perché qui c’è poco lavoro e quello che c’è non basta per tutti. Posto fisso o posto a tempo determinato, i nostri giovani cercano solo una possibilità: un’opportunità per crescere e per porre le basi per il futuro.

E’ in questo contesto che Certa Credita, azienda reggina con sede a Campo Calabro, fornisce ormai da tempo il giusto trampolino di lancio per provare a scommettere su se stessi, e a vincere. Non un lavoro da ‘semplice’ operatore telefonico, piatto e senza stimoli, ma una sfida in crescendo per chi decide di affrontare questo percorso. Una serie di step, sempre a stretto contatto con clienti che necessitano di competenze e di professionalità, possono portare chiunque ne abbia le capacità a fare carriera e ad arrivare all’obiettivo che tutti vogliono raggiungere: la stabilità economica e lavorativa che possa fare da base a tutto ciò che si vuole costruire nella propria vita.

“Siamo una squadra e sebbene sia fondamentale il rispetto dei ruoli, io mi sento esattamente come ognuno dei miei ragazzi – racconta qualcuno che in Certa Credita ce l’ha fatta partendo dalla base –. L’impatto iniziale con questo tipo di attività non mi ha entusiasmato subito però mi incuriosiva, perché mi chiedevo ‘chissà se sarò capace di convincere un cliente e ottenere il mio obiettivo’. Il nostro è un lavoro che si svolge in team, è dunque fondamentale lo spirito di gruppo e la collaborazione. Implica tanto stress, ma anche molte soddisfazioni, perché l’azienda fornisce concrete possibilità di crescita. Ogni cambiamento all’interno di questa azienda deve essere visto come una cosa positiva. Bisogna coglierne il lato positivo, ovvero quello di conoscere e di arricchire il proprio bagaglio“.

Per visitare il sito di Certa Credita e inviare il tuo curriculum clicca qui: www.certacredita.it.

Un ambiente giovane e dinamico, dunque, adatto a chi ha degli obiettivi e li persegue con tutto l’impegno necessario. Un team giovane e stimolante, che raccoglie le sfide facendone punti di forza. Un‘azienda che ha tutto l’interesse a far crescere i propri dipendenti e che punta tutto sulla formazione e sulle competenze del proprio team. Si tratta di un lavoro che potrebbe dare la possibilità di realizzare tanti progetti di vita, nel pieno dei propri diritti di lavoratore. Un lavoro che si svolge in un ambiente stimolante, uno di quelli che permette, al mattino, di svegliarsi con la voglia di andare in ufficio. Quello che permette ogni giorno di imparare cose nuove da tutti. Quello, soprattutto, che permette ai giovani che vogliono restare di non andare via dalla propria regione.

Certa Credita non è un call center nel senso più stretto del termine, sebbene si tratti prevalentemente di attività telefonica. Le caratteristiche che il candidato ideale deve avere sono poche, ma imprescindibili: sapersi interfacciare con il proprio interlocutore, essere empatici e avere capacità di intermediazione, oltre alle ovvie e dovute competenze. Qualità umane, dunque, prima che tecniche.

E’ possibile inviare il proprio curriculum alla casella di posta elettronica curriculum@certacredita.it.

