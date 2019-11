L’Area Marina Protetta di Capo Milazzo compie i suoi primi 100 giorni: grande festa insieme a Marevivo

27 Novembre 2019 10:09

In una affollatissima sala gremita da studenti, insegnanti e dirigenti sono stati festeggiati i primi 100 giorni dell’AMP di Capo Milazzo.

L’occasione è stata utile per presentare il programma delle attività che l’associazione Marevivo, già membro del Consorzio di gestione, svilupperà nella città di Milazzo in collaborazione con l’Istituto Nautico Leonardo Da Vinci e alcune classi delle scuole elementari degli Istituti Comprensivi I, II e III.

Ma oggi è stato anche il giorno della cerimonia di consegna degli attestati di frequenza ai partecipanti del corso di formazione per educatori ambientali che Marevivo ha organizzato e concluso a Milazzo per formare i volontari che collaboreranno con l’area marina protetta e sosterranno la realizzazione di tutti i progetti e le iniziative dell’associazione ambientalista.

La consegna degli attestati è stata affidata ai comandanti della Capitaneria di Porto e del Comando dei Carabinieri di Milazzo.

“Tutti i nostri progetti, sono patrocinati oltre che dal Ministero dell’Ambiente anche da molte altre istituzioni pubbliche e nello specifico, i progetti che svilupperemo a Milazzo hanno anche il patrocinio del Comando Generale delle Capitanerie di Porto Italiane a dai Carabinieri – afferma Fabio Galluzzo delegato regionale di Marevivo Onlus – avvicinare le istituzioni agli studenti, favorire l’incontro e il confronto è estremamente importante per diffondere il ruolo e le funzioni che ogni giorno assolvono per garantire sicurezza alla comunità e tutela all’ambiente. Abbiamo a cuore il futuro dell’area marina protetta di Capo Milazzo che opererà in un contesto territoriale difficile, con fronti opposti di sfruttamento industriale e bellezza dell’ambiente naturale – continua Fabio Galluzzo – riteniamo che il nostro intervento nei mesi a venire sarà molto produttivo e favorirà la comprensione del valore e dei vantaggi che derivano dalla tutela che il Ministero ha riconosciuto e concesso all’area marina. Sostenere la crescita e l’educazione dei futuri cittadini è un compito che riteniamo doveroso assolvere, come membri del consorzio di gestione e come risposta alle aspettative di chi ha lavorato perché si giungesse alla tutela e alla promozione del patrimonio naturalistico di Milazzo.”

La presentazione dei progetti è stata curata dal direttore di Marevivo Mariella Gattuso, responsabile nazionale anche dell’Area Scuola di Marevivo Onlus.

L’istituto Nautico sarà coinvolto nel progetto “Nauticinblu” iniziativa che coinvolge altri 5 istituti in Sicilia e molti altri nel resto d’Italia e mirerà a dotare i futuri professionisti del mare di tutte quelle competenze trasversali necessarie per limitare lo sfruttamento della risorsa mare e cogliere le innumerevoli opportunità offerte dalla blueconomy.

Mentre, per gli studenti delle scuole elementari arriverà il progetto Delfini Guardiani che Marevivo sviluppa da dieci anni in tutte le isole minori italiane e che ad oggi ha coinvolto oltre 15.000 studenti, migliaia di insegnanti e tanti esperti e istituzioni.

Il progetto, che in questa prima annualità sarà dedicato alla conoscenza del territorio e delle aree che esprimono un’alta valenza naturalistica, evolverà nel prossimo biennio nella ricerca scientifica e nell’impegno civico. Mariella Gattuso ha anche presentato la campagna di Marevivo “Scuole Plastic Free” iniziativa ratificata in un accordo di rete, al quale hanno aderito già centinaia di scuole, che promuove l’abbandono da parte delle scuole dell’utilizzo della plastica monouso e il rispetto di pratiche di gestione dei rifiuti più consapevoli ed ispirate ai principi del risparmio e del riutilizzo.

Entrambi i progetti sono realizzati con il sostegno di MSCFoundation e partiranno nel prossimo mese di febbraio.

Tra i relatori del seminario, il presidente dell’AMP Giovanni Mangano, la dirigente scolastica Stefania Scolaro e l’assessore del comune di Milazzo Pierpaolo Ruello.

