L’Accademia Peloritana dei Pericolanti premia sei eccellenze messinesi [NOMI]

Mercoledì 13 novembre 2019 alle ore 18.00, nella sala dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti (Palazzo Università, Piazza S. Pugliatti 1, Messina), si terrà la cerimonia di consegna dei premi Magister Peloritanus.

Per la seconda volta dalla sua istituzione (1729), l’Accademia ha deliberato l’istituzione di premi, con i quali dare atto dei meriti di illustri personaggi messinesi o siciliani o dell’area dello Stretto per nascita o per residenza, o che comunque abbiano onorato Messina o la Sicilia o l’area dello Stretto.

• Premio Magister Peloritanus 2019 per la Musica al Maestro Maurizio Arena: Direttore d’orchestra di fama internazionale

• Premio Magister Peloritanus 2019 per le Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali al dott. Francesco Bonaccorso: scienziato dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova

• Premio Magister Peloritanus 2019 per le Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche a S. E. dott. Pasquale Ciccolo: già procuratore generale della Corte di Cassazione

• Premio Magister Peloritanus 2019 per le Scienze Medico-Biologiche al prof. Davide F. D’Amico: chirurgo specializzato nei trapianti di fegato

• Premio Magister Peloritanus 2019 per la Comunicazione al direttore Giuseppina Paterniti Martello: Direttore di TG3

• Premio Magister Peloritanus 2019 per Lettere, Filosofia e Belle Arti alla dott.ssa Bianca Stancanelli: giornalista e scrittrice di successo.

