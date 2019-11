La zona nord di Messina al buio: Biancuzzo scrive al Prefetto

17 Novembre 2019 10:18

Messina, la segnalazione del consigliere Biancuzzo: “Black out nella zona nord della città, disservizi e disagi per i residenti”

Disagi nella zona nord di Messina per il malfunzionamento della rete elettrica. “Spesso- segnala in consigliere della VI Circoscrizione Mario Biancuzzo– si è registrata una interruzione di fornitura del servizio elettrico creando non pochi disagi ad abitazioni ed esercizi commerciali in occasioni di maltempo. I concittadini hanno puntualmente segnalato tramite numero verde l’interruzione della luce è pur vero che è trascorso oltre una giornata prima di vedere ripristinato il servizio elettrico”. Per tali ragioni il consigliere ha deciso di scrivere al Prefetto di Messina, al sindaco, a Enel e al comandante dei Vigili del Fuoco.

In contrada Musarra nel villaggio San Saba, il pomeriggio del 12 novembre la luce nelle abitazioni è mancata per circa trenta ore. “Innumerevoli sono i danni anche economici oltre ai disagi non solo subiti dai privati cittadini ma anche dagli esercizi commerciali costretti a disfarsi della merce senza vedere comunque risolta la problematica di guasti alla rete elettrica che puntualmente si reitera nel periodo invernale causa avverse condizioni atmosferiche. Sono convinto che questi impianti necessitano di interventi strutturali e probabilmente straordinari proprio per risolvere le criticità legate al susseguirsi di episodi di interruzione del servizio elettrico che potrebbero in mancanza di questi interventi tecnici comportare una definitiva interruzione del pubblico servizio, oltre alla richiesta di indennizzi da parte dei cittadini vittime di disservizi”- commenta il consigliere.

