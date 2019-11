La Top Spin Messina vola a Milano: in palio il titolo d’inverno [FOTO]

28 Novembre 2019 20:53

Lo scontro diretto, valido per la settima giornata di Serie A1, è in programma il 30 novembre al Centro Sportivo Bonacossa.Tutti a disposizione ed ampia scelta per la Top Spin Messina che ritrova la sua “stella” João Monteiro

Si chiude col botto il girone d’andata in Serie A1 di tennistavolo maschile. La capolista Top Spin Messina è pronta a rendere visita alla sua più immediata inseguitrice, l’Aon Milano Sport, distante una sola lunghezza. L’atteso scontro diretto, valido per la settima giornata, metterà in palio il titolo di campione d’inverno e vedrà affrontarsi due squadre ancora imbattute. Cinque vittorie ed un pari nel ruolino della formazione allenata da Wang Hong Liang, in vetta a quota 11. Quattro successi e due pareggi, invece, per i lombardi guidati dal coach Yang Min, secondi con 10 punti. Lo spettacolo è assicurato sabato 30 novembre, dalle ore 16, al Centro Sportivo Bonacossa. Arbitraggio affidato a Sergio Turco. Tutti a disposizione ed ampia scelta per la Top Spin Messina che ritrova la sua “stella” João Monteiro, assente nella gara contro Genova di venerdì scorso. Con il portoghese, infatti, ci saranno Sadi Ismailov, Marco Rech Daldosso, Antonino Amato e Jordy Piccolin. L’Aon Milano Sport del presidente Marcello Cicchitti vanta un organico di assoluto livello di cui fanno parte il numero 1 del ranking italiano Leonardo Mutti, il numero 4 Matteo Mutti, il temibile russo Grigory Vlasov e il cinese Guo Ze.

Il programma della settima giornata di Serie A1:

30/11 h 16 Aon Milano Sport-Top Spin Messina Carrubamia

30/11 h 20 TT Vigevano Sport Cipolla Rossa di Breme-Apuania Carrara

30/11 h 20.30 A4 Verzuolo Tonoli Scotta-Cral Comune di Roma

10/12 h 20.30 Tennistavolo Genova Cervino-Il Circolo Prato 2010

La classifica: Top Spin Messina Carrubamia 11 punti; Aon Milano Sport 10; Apuania Carrara 8; A4 Verzuolo Tonoli Scotta 6; Tennistavolo Genova Cervino, Il Circolo Prato 2010 4; Cral Comune di Roma 3; TT Vigevano Sport Cipolla Rossa di Breme 2.

