Klaus Davi dopo l’incursione notturna: “non vado via da Reggio Calabria, la ‘ndrangheta è in difficoltà” [FOTO e VIDEO]

Reggio Calabria, ignoti irrompono a casa di Klaus Davi: “incursione? non me ne vado, ’ndrangheta in difficoltà”

“Non ci penso neanche ad andarmene e a lasciare la mia casa di Reggio Calabria. Penso che invece la ‘Ndrangheta stia vivendo, soprattutto in questa zona, un momento di difficoltà. Lo Stato ha inferto colpi non da poco e a governare i clan ora ci sono quarantenni che fanno fatica a imporsi per mancanza di ‘carisma criminale‘. Quello che qui manca completamente è la presenza della politica e delle istituzioni. A proposito di disuguaglianza, qui la politica non si vede mai. È scomparsa. La sinistra diceva di ricominciare dalle periferie… (bum!). Alla destra la mafia interessa poco, parlano solo di migranti. Risultato: solitudine e desolazione ma non molliamo!”. Lo ha dichiarato Klaus Davi, giornalista e consigliere del comune di San Luca (RC), commentando l’effrazione da parte di ignoti subita stanotte nella sua casa di Reggio Calabria. “Colgo l’occasione per ringraziare la Polizia di Stato che anche in questo caso ha dimostrato la sua assoluta e totale professionalità“, ha concluso Davi.

Ignoti entrano in casa di Klaus Davi a Reggio Calabria, la solidarietà del Sindacato di Polizia Fsp

“Esprimiamo solidarietà e vicinanza all’amico Klaus Davi per il vile atto subito che, qualunque sia la sua natura, va a colpire una persona perbene e, oltretutto, sempre pronta a spendersi e mettersi in gioco nella lotta alla criminalità organizzata.” Lo dice Giuseppe Brugnano, Segretario Nazionale del Sindacato di Polizia Fsp – la Federazione Sindacale di Polizia, nel commentare la notizia che ha coinvolto il noto massmediologo Klaus Davi nella sua abitazione a Reggio Calabria. “Conosciamo direttamente la forza di volontà e la caparbietà di questo professionista della comunicazione – conclude Brugnano – che non si farà avvilire certamente da fatti di così squallido profilo”.

