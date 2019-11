Giovane di Reggio Calabria muore misteriosamente a Londra: città sotto shock [NOME, FOTO e DETTAGLI]

18 Novembre 2019 16:32

Reggio Calabria, nuovo shock colpisce la città: ragazza di 30 anni muore misteriosamente a Londra, era molto conosciuta in riva allo Stretto

Un’altra giovane vita spezzata, e Reggio Calabria è sotto shock: dopo il terribile incidente che sabato sera ha strappato dall’affetto di amici e parenti il 24enne Walter Zema, nel weekend è improvvisamente morta a Londra Jasmin Ahmed Chaouch, padre marocchino e madre reggina, molto conosciuta a Reggio Calabria dov’è nata e cresciuta. La ragazza reggina aveva appena 30 anni. A Reggio ha frequentato la scuola media di Botteghelle a Gebbione e poi s’è diplomata al Piria, per poi trasferirsi a Londra dove il fidanzato Antonio Malara ha trovato lavoro. Hanno deciso di vivere insieme nella Capitale britannica e appena un anno fa, nel 2018, hanno coronato il sogno della loro vita convolando a nozze. Esattamente un mese fa, il 19 Ottobre 2019, Jasmin ha partorito a Londra la primogenita della coppia, Ariel Malara.

Ieri la terribile e inaspettata notizia del decesso. Si era recata in Ospedale, a Londra, accusando un dolore ad una gamba. Ma è stata tranquillizzata e rimandata a casa. Il dolore però è aumentato, e in modo improvviso la giovane reggina ha accusato problemi respiratori ed è deceduta. Le autorità britanniche hanno disposto l’autopsia sul corpo per capire cos’è accaduto. In molti ipotizzano conseguenze del parto, ma soltanto l’esito dell’autopsia potrà rivelare cos’è accaduto davvero.

Gli amici e i parenti sono sconvolti: dalla redazione di StrettoWeb vogliamo rivolgere vive e sentite condoglianze al marito, ai genitori e a tutti i familiari di Jasmin, ricordata da tutti come una ragazza solare, cordiale e sempre sorridente.

Pioggia di commenti sui social. Una delle più care amiche, Giusy, l’ha fatto con un post pubblico:

Cara amica mia la tua perdita ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti noi,il dolore è immenso,non ci sono parole per descrivere tutto questo…spero che la tua famiglia trovi un Po di pace soprattutto per quel piccolo angelo che hai lasciato troppo presto. Eri un tesoro di amica,la persona più solare che abbia conosciuto!saresti stata una mamma fantastica.. il tuo sorriso era tua piu grande forza.. ti ricorderemo sempre con quel sorriso… ovunque passiamo lasciamo il segno…ciao amica mia..R.I.P.💔 X sempre Je,Giù,Ja…voglio ricordarti cosi.. ci mancherai

