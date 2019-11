Iv: Bernini, ‘su Fi Sibilla Rignano sbaglia responso’

14 Novembre 2019 21:39

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Renzi si dice convinto che i voti di Forza Italia gli arriveranno prima del previsto. La Sibilla di Rignano è un inguaribile ottimista, ma questa volta ha sbagliato opa e responso, perché i nostri elettori non si fanno certamente incantare da chi ha rottamato la sua credibilità facendo nascere il governo più illiberale della storia”. Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato.

“Si accontenti, allora, di strappare qualche altro voto al Pd, se gli riesce, e non sprechi tempo a gettare inutili ami: il popolo di Forza Italia non abbocca. Al massimo -conclude Bernini- potrà pescare qualche vecchio scarpone”.

