10 Novembre 2019 15:10

Isola Capo Rizzuto: suocero spara al genero che maltratta mogli e figli mancando il bersaglio, arrestato 63enne

Paura ad Isola Capo Rizzuto dove un uomo di 63 anni è stato arrestato per aver sparato alcuni colpi di pistola al genero di 39 anni, mancando però il bersaglio, a causa di maltrattamenti nei confronti della figlia e dei nipoti. L’uomo è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio mentre il 39enne è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per maltrattamenti in famiglia.

