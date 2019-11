Irrompe in casa di una donna e l’aggredisce: 63enne arrestato a Messina [DETTAGLI]

16 Novembre 2019 12:03

Alì Terme (Messina): i Carabinieri arrestano un uomo per violazione di domicilio e lesioni personali

Nel pomeriggio del 14 novembre i Carabinieri della Stazione di Alì Terme hanno arrestato il 63enne C.S., ritenuto responsabile dei reati di violazione di domicilio e lesioni personali in danno di una 59enne.

L’uomo, vantando un credito per la compravendita di un’autovettura, si è recato presso l’abitazione della donna ed al fine di ottener il denaro e la ha assalita con spinte e percosse, rompendo anche alcune suppellettili. La vittima è riuscita a divincolarsi, trovando rifugio nell’appartamento dei vicini ed ha allertato i Carabinieri che sono giunti sul posto bloccando l’aggressore.

L’arresto di C.S. è stato convalidato in sede di giudizio direttissimo celebrato la mattina seguente e nei suoi confronti il Tribunale di Messina ha applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento dai luoghi frequentati dalla persona offesa dal reato.

