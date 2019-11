Irina Belaeva: l’artista che ripara le buche di Messina con i mosaici [FOTO]

3 Novembre 2019 14:00

Un atto d’amore per Messina, che contribuisce alla rigenerazione degli spazi urbani

A Messina le buche dei marciapiedi si trasformano in opere di street art. Percorrendo a piedi il viale Boccetta è infatti possibile ammirare e camminare sui tappeti-mosaico realizzati da Irina Baleava, un’artista poliedrica che ha deciso di mettere l’arte al servizio della città. I mosaici di Irina, in arte Irma, colorano i marciapiedi spezzando il grigio che riveste le banchine e contribuiscono al decoro della città, abbellendola e rendendola più sicura per i pedoni. Irina è originaria della bielorussia, ma messinese d’azione, il suo è un atto d’amore per Messina che contribuisce alla rigenerazione degli spazi urbani. Irina per riparare le buche dei marciapiedi non chiede nulla: lavora del tutto volontariamente ed è stata autorizzata dal Comune, ma affronta da sola le spese per realizzare i suoi mosaici. Per questo accetta di buon grado il supporto di chiunque voglia contribuire alla sua mission, donando mattonelle e materiali di scarto.

