Intesa Sp: partecipa a cordata per salvare Ferrarini e Vismara (2)

4 Novembre 2019 20:43

(Adnkronos) – Il piano si potrà realizzare attraverso un intervento per mettere in sicurezza sia Ferrarini che Vismara, partendo dall’affitto-ponte dei rispettivi rami d’azienda da parte di veicoli societari appositamente costituiti, partecipati e gestiti dai partner industriali. E’ stato chiesto a Ferrarini e a Vismara di comunicare l’accettazione della manifestazione d’interesse prima dell’udienza di revoca del concordato preventivo di Vismara, mercoledì prossimo.

Una risposta negativa o una mancata risposta favorevole anche da parte di una sola delle due società “renderebbe impercorribili le soluzioni prospettate finendo, tra l’altro, per colpire i dipendenti diretti e indiretti delle due società e danneggiando il territorio e il tessuto industriale ed economico del Paese”, si spiega dalle società della cordata.

