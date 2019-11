17 Novembre 2019 18:26

Un giovane di Pozzallo è stato aggredito e picchiato in un bar mentre prendeva un caffè, è ricoverato in ospedale

Un giovane di Pozzallo di 29 anni è stato letteralmente aggredito, con insulti omofobi, e picchiato in un bar mentre era intento a prendere un caffè. Il malcapitato è svenuto, trasportato in ospedale gli è stato riscontrato la rottura del setto nasale. Il 29enne è stato già operato per ricomporre la frattura. I carabinieri indagano sull’accaduto.

