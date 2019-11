Inferno di fuoco a Barcellona Pozzo di Gotto: comunità sotto shock. “Basta stragi sul lavoro”

“. Lo dichiara in una nota Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl. “E’ altresi’ necessario – aggiunge – l’intervento del Governo con una campagna di informazione e di prevenzione a livello territoriale nel Paese. In tal senso, l’Ugl continua il suo tour ‘Lavorare per Vivere’, la cui prossima tappa si terra’ il 26 novembre in piazza Duomo a L’Aquila, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul triste fenomeno. Basta stragi sul lavoro”.

“Due esplosioni e poi fiamme e morte. Non ci sono parole per descrivere quanto accaduto ieri nel messinese, a Barcellona Pozzo di Gotto. Il mio cordoglio va alla famiglia delle vittime coinvolte in questa tragedia. Per i decessi accertati la mia preghiera, con la speranza che il numero non salga ulteriormente. Per i feriti, in particolar modo per il figlio del proprietario della ditta di fuochi pirotecnici, in gravi condizioni per salvare la madre, la mia vicinanza per l’estremo gesto di coraggio”. Lo dichiara l’eurodeputato del PPE, on. Giuseppe Milazzo.

Cordoglio dell’Ance Messina per la tragedia di Barcellona Pozzo di Gotto

Il Presidente di Ance Messina Pippo Ricciardello esprime il proprio profondo cordoglio e vicinanza nei confronti delle famiglie coinvolte nella tragedia di mercoledì pomeriggio che ha causato, in contrada Femminamorta a Barcellona, sei vittime e un ferito gravissimo. “I costruttori messinesi sono colpiti da questa strage sulle cui cause stanno indagando gli organi competenti e speriamo che venga fatta piena luce, poiché restiamo convinti della necessità di garantire sempre, alle aziende di tutte le dimensioni impegnate in un lavoro edile, la massima sicurezza, indipendentemente dal verificarsi di fatalità irreparabili. Di fronte ad eventi come questo, resta solo il silenzio ed il rispetto per chi non c’è più e per le loro famiglie straziate dal dolore”.

Uil: “Strage che colpisce tutto il mondo del lavoro”

“La tragedia di Barcellona Pozzo di Gotto che ha provocato la morte di cinque innocenti lavoratori e il ferimento di altri due si deve considerare una vera e propria strage che colpisce tutto il mondo del lavoro. La Uil esprime il più sentito cordoglio ed è vicina ai familiari delle vittime che, giustamente e a gran voce, chiedono la verità su quanto avvenuto” lo ha dichiarato Ivan Tripodi, Segretario generale UIL Messina.