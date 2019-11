4 Novembre 2019 12:29

Auto travolge carabinieri e vigili mentre facevano i rilievi per un incidente, 4 feriti gravi

Grave incidente a Viareggio dove due carabinieri e due agenti della polizia municipale sono rimasti feriti in modo grave in un sinistro avvenuto questa mattina. Dalle prime informazioni, i militari e i vigili erano sul posto per effettuare i rilievi di un altro incidente quando sarebbero stati travolti da un’auto. Sul posto, oltre alle ambulanze, è intervenuto anche l’elisoccorso.

