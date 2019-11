17 Novembre 2019 11:45

Tragedia la scorsa notte in provincia di Udine: un sedicenne alla guida, che aveva sottratto l’auto alla madre, si è schiantato ed rimasto ucciso. Con lui nella macchina, che si è cappottata, c’erano sette coetanei, tutti ricoverati in ospedale

Terrificante incidente mortale la scorsa notte in provincia di Udine, sulla provinciale 5 tra Rodeano di Rive d’Arcano e Villanova di San Daniele. Un 16enne ha “rubato” l’auto alla madre, si è schiantato ed rimasto ucciso. Con lui nella macchina c’erano 7 coetanei, tutti ricoverati in ospedale ma rimasti miracolosamente illesi. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

