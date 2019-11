1 Novembre 2019 09:10

Pauroso incidente sulla SS675: il sinistro ha coinvolto un mezzo pesante e due autoveicoli, causando il ferimento di una persona

Grave incidente sulla strada statale 675: per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto un mezzo pesante e due auto, causando il ferimento di una persona. L’arteria è temporaneamente chiuso al traffico un tratto della carreggiata in direzione di Tern. Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile. Sul posto anche i medici del 118.

Foto di repertorio

