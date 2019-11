14 Novembre 2019 09:04

Reggio Calabria: un incidente si è verificato pochi minuti fa in tangenziale, poco prima dello svincolo di Spirito Santo in direzione nord, 3 auto coinvolte

Un incidente si è verificato pochi minuti fa a Reggio Calabria in tangenziale, poco prima dello svincolo di Spirito Santo in direzione nord. 3 mezzi coinvolti nello scontro, in modo particolare un auto sembra aver riportato gravi danni. Tra gli automobilisti non ci sono fortunatamente feriti. Disagi alla circolazione. Sul posto i medici del 118.

