17 Novembre 2019 15:36

Tragedia a Lecco in via Rivolta dove un anziano di 88 anni ha investito un bimbo, il piccolo è ricoverato in condizioni gravissime

Gravissimo incidente intorno alle 14 a Lecco in via Rivolta dove un uomo di 88 anni ha investito un piccolo di 9 anni. Il bimbo è ricoverato in gravissime condizioni nell’ospedale Manzoni. Sul posto le forze dell’ordine, i medici del 118 e l’elisoccorso. L’anziano è sotto shock per l’accaduto.

