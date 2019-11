1 Novembre 2019 10:10

Terrificante incidente sulla SS275 a Lecce: una ragazza di 17 anni è morta e altri tre giovani sono rimasti feriti

Pauroso incidente nella tarda serata di ieri sulla SS275 in provincia di Lecce. Nel sinistro una ragazza di 17 anni è morta e altri tre giovani sono rimasti feriti. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto guidata dal fidanzato della giovane è uscita fuori strada andando ad impattare contro un muro. All’interno della vettura anche le due sorelle della vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e varie ambulanze del 118.

