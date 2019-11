26 Novembre 2019 12:14

Drammatico incidente a Lecce: gli operai deceduti erano impegnati in un intervento di potatura degli alberi lungo la circonvallazione di Galatone

Gravissimo incidente a Lecce dove alcuni operai impegnati in lavori di potatura degli alberi lungo la circonvallazione di Galatone sono stati travolti da un’auto. Nel sinistro sono morti tre operai ed il conducente dell’auto, mentre un quarto operaio è ricoverato in ospedale. Ad ora non si conoscono le dinamiche dell’incidente. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

