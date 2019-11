27 Novembre 2019 17:34

Operaio ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina: è caduto da una scala mentre stava installando una guaina in un palazzo del centro

Apprensione a Messina per un operaio ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina. Secondo quanto si apprende, l’uomo stamattina avrebbe fatto un volo di circa tre metri cadendo da una scala. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra il viale San Martino e via Maddalena: l’operaio stava installando una guaina sulla facciata di un palazzo. Nelle prossime ore potrebbe essere sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

Valuta questo articolo