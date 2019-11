10 Novembre 2019 23:32

Terrificante incidente in Calabria: auto si ribalta sulla SP77, è morto Michele Gullone di 39 anni

Domenica di sangue in Calabria dove un uomo di 39 anni, Michele Gullone è morto in un tragico incidente sulla strada provinciale 77 a San Costantino, in provincia di Vibo Valentia. Sulla dinamica: Gullone era a bordo di un’auto, insieme ad un amico di 40 anni ricoverato in ospedale, che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco ed i medici del 118.

